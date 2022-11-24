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ريابكوف: موسكو تبذل قصارى جهدها لإنشاء منطقة أمنية حول محطة زاباروجيه

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ريابكوف: موسكو تبذل قصارى جهدها لإنشاء منطقة أمنية حول محطة زاباروجيه
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قال نائب وزير خارجية روسيا، سيرغي ريابكوف، إن الجانب الروسي يبذل قصارى جهده لإنشاء منطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية في زاباروجيه.

وأضاف ريابكوف: "من جانبنا، نبذل قصارى جهدنا لحل المشكلة واتخاذ مثل هذا القرار وللقيام بذلك دون تأخير".

ولفت ريابكوف إلى أن الدول الأوروبية تشارك في المشاورات بشأن تشكيل منطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الأوكرانية أطلقت يومي السبت وصباح الأحد الماضيين، أكثر من 20 قذيفة مدفعية من العيار الثقيل على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وكذلك على طول خط الكهرباء الذي يغذي المحطة بالطاقة. وأن الوضع الإشعاعي في منطقة المحطة ما زال طبيعيا.

المصدر: نوفوستي

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