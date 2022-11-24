مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعاينون محطة زاباروجيه عقب القصف الأوكراني(فيديو)

أجرى مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية قياسات الجرعات (الإشعاعية) بعد قصف أوكراني لأراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

وقال دميتري شيفتشينكو، ممثل شركة "Rosenergoatom"، لوكالة نوفوستي: "فحص ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد القصف الأضرار التي لحقت بمحطة زاباروجيه وأخذوا قياسات. ولم تظهر أجهزتهم أي انحرافات عن الحدود الطبيعية للاشعاع".

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الأوكرانية أطلقت يومي السبت وصباح الأحد الماضيين، أكثر من 20 قذيفة مدفعية من العيار الثقيل على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وكذلك على طول خط الكهرباء الذي يغذي المحطة بالطاقة. وأن الوضع الإشعاعي في منطقة المحطة ما زال طبيعيا.

المصدر: نوفوستي