ماكرون يهاتف غروسي بعد الاعتداء الأخير لقوات كييف على محطة زاباروجيه

نقلت BFMTV عن الإليزيه، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، اتصل برئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في أعقاب القصف الأخير لقوات كييف على محطة زابوروجيه الكهرذرية الروسية.

وأفادت القناة التلفزيونية بأن "الرئيس الفرنسي أجرى صباح يوم الأحد، مكالمة هاتفية مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد تقارير عن تعرض محطة زاباروجي للطاقة الكهروذرية".

وأعلنت روسيا تعرض محطة زاباروجيه لهجمات جديدة يوم السبت وأكدها خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتواجدون حاليا في المحطة.

ونجم عن الاعتداء تدمير العديد من المباني والأنظمة والمعدات، لكن الأضرار لا تشكل مخاطر على السلامة النووية.

المصدر: نوفوستي