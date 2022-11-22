انتشار فيديو يرجح أنه جديد لإقدام القوات الأوكرانية على إعدام أسرى

انتشر على شبكة الإنترنت فيديو يرجح أنه جديد يوثق إقدام القوات المسلحة الأوكرانية على إطلاق النار على مجموعة من الأسرى.

هذا ولم يتم التحقق بعد من التفاصيل حول مقطع الفيديو الذي نشرته قناة "أوبرسفودكي" (opersvodki)، كما لم يتسن بعد التحقق من المكان الذي تمت فيه عملية الإعدام ومتى.

وبعد انتشار فيديو آخر في وقت سابق يوثق قيام القوات الأوكرانية بقتل العسكريين الروس الذين تم أسرهم، طالبت وزارة الخارجية الروسية المنظمات الدولية بإدانة الحادث.

كذلك انتقدت السفارة الروسية في وشنطن صمت الدول الغربية إزاء هذه الانتهاكات، وأشارت إلى أن الغرب لم ينتقد حتى كييف على جرائمها، مما عزز من إحساس النازيين الجدد الأوكرانيين بالتساهل والإفلات من العقاب.

وفي المقابل أكدت السفارة أنه "تتم معاملة الأسرى الأوكرانيين في روسيا مع الامتثال الكامل لمتطلبات القانون الإنساني الدولي".

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس، في جريمة صورها المجرمون ونشروها دون إخفاء وجوههم.

وأكدت أن "الفيديو المنشور لهذه المذبحة الجماعية بحق الأسرى الروس العزل، يؤكد طبيعة نظام كييف الوحشية بقيادة زيلينسكي ومن يدافعون عنه ويدعمونه".

المصدر: RT + وكالات