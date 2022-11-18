مدفيديف: سنحاسب قتلة الأسرى الروس و"العين بالعين"

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، حتمية الاقتصاص للجنود الروس الأسرى، حتى لو استغرق البحث عن قتلتهم سنوات.

وقال مدفيديف: "لقد درست القانون الجنائي في الجامعة منذ سنوات، وقالوا إن العقوبة الجنائية تتكون من عنصرين: العقوبة، وإصلاح الجاني".

وأضاف أن لا شفاعة لجنود قوات كييف الذين أعدموا الأسرى الروس العزّل وأنه سيتم الاقتصاص منهم بمبدأ النفس بالنفس والعين بالعين، حتى ولو استغرق العثور عليهم سنوات.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن قوات كييف أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس، في جريمة صوّرها المجرمون ونشروها دون إخفاء وجوههم.

وأكدت أن "الفيديو المنشور لهذه المذبحة الجماعية بحق الأسرى الروس العزّل، يؤكد طبيعة نظام كييف الوحشية بقيادة زيلينسكي ومن يدافعون عنه ويدعمونه".

المصدر: RT