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سفارة روسيا في واشنطن: الغرب حتى لم ينتقد كييف على جرائمها ضد أسرى الحرب

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سفارة روسيا في واشنطن: الغرب حتى لم ينتقد كييف على جرائمها ضد أسرى الحرب
Sputnik
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قالت السفارة الروسية في واشنطن، إن السلطات الأمريكية تساهم من خلال التستر على جرائم كييف، في تعزيز الشعور بالتساهل والإفلات من العقاب لدى النازيين الجدد في أوكرانيا.

وذكرت السفارة، في تعليق لها أمس الاثنين، أن قيام القوات الأوكرانية بإعدام أسرى الحرب الروس "يعد انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف لعام 1949 الخاصة بمعاملة أسرى الحرب".

وأضاف التعليق: "نؤكد مرة أخرى: تتم معاملة الأسرى الأوكرانيين في روسيا مع الامتثال الكامل لمتطلبات القانون الإنساني الدولي. حتى الآن لم يعاقب نظام كييف على جرائمه. وفي الواقع، لا تقوم واشنطن والغرب الجماعي حتى بانتقاد السلطات الأوكرانية. ألا يدرك هؤلاء حقا أن الولايات المتحدة، من خلال التستر على جنون قطاع الطرق الأوكرانيين، تساعد في تقوية شعور النازيين الجدد في أوكرانيا بسهولة الإفلات من العقاب".

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وشددت السفارة على أن الولايات المتحدة، تتحول إلى طرف في النزاع في أوكرانيا وتدفع العلاقات الروسية الأمريكية إلى طريق مسدود.

وقالت السفارة الروسية: "قلنا مرات عديدة، إنه من خلال تزويد نظام كييف بالأسلحة، وتدريب المجرمين والمرتزقة على فنون القتال، ونقل المعلومات الاستخباراتية، تتحول الولايات المتحدة إلى طرف في النزاع، وتدفع العلاقات الروسية الأمريكية إلى طريق مسدود".

المصدر: تاس

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