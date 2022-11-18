ضابط روسي: قتلة الأسرى الروس أصبحوا الهدف الأول لجنودنا

أعلن الضابط في قوات جمهورية لوغانسك الروسية، أندريه ماروتشك، أن جنود اللواء 80 التابع لقوات كييف أصبحوا الهدف الأول للجيش الروسي بعد جريمتهم الفظيعة ضد الأسرى الروس.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن قوات كييف أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس، في جريمة صوّرها المجرمون ونشروها دون إخفاء وجوههم.

وأكدت أن "الفيديو المنشور لهذه المذبحة الجماعية بحق الأسرى الروس العزّل، يؤكد طبيعة نظام كييف الوحشية بقيادة زيلينسكي ومن يدافعون عنه ويدعمونه".

المصدر: تاس