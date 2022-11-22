 زاخاروفا: قلوب الساسة البولنديين مفعمة بالروسفوبيا لأنها سوداء

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن السياسيين البولنديين ينخرطون في الروسفوبيا "بسبب سواد قلوبهم"، ويفعلون ذلك بأموال الغرب الجماعي.

وأضافت زاخاروفا في حديث للصحفيين: "هذه الروسفوبيا المقرفة المندفعة تعبر عن كراهية شديدة لبلادنا تتخطى حدود المعقول. للأسف واصل عدد من السياسيين البولنديين ممارسة فقط ذلك على مدى العقود الماضية –البعض منهم بسبب سواد قلبه وروحه والبعض الآخر طمعا بأموال الغرب الجماعي . لم يحاول أي منهم إخفاء ذلك".

وأشارت المتحدثة إلى أن التهجمات المفعمة بالروسفوبيا بدأت قبل إنطلاق العملية العسكرية الخاصة بوقت طويل.

إقرأ المزيد

في وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية البولندية رفضها السماح لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالمشاركة في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي سيعقد في 1 و2 ديسمبر القادم.

وأعلنت الخارجية الروسية، أن قرار بولندا رفض السماح للوزير الروسي بالمشاركة في جلسة المنظمة في لودزي لا سابق له وهو مستفز.

ويشار إلى أن الممثل الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشيفيتش، سيرأس الوفد الروسي في المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

المصدر: نوفوستي