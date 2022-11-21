بولندا تؤكد رفضها السماح بمشاركة لافروف في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

أكدت وزارة الخارجية البولدية رفضها السماح لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالمشاركة في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي سيعقد في 1 و2 ديسمبر القادم.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي، بافل يابلونسكي، في بث التلفزيون البولندي، اليوم الاثنين: "الآن، برأينا، يجب أن تكون روسيا معزولة تماما قدر الإمكان على جميع المساحات الدولية. هذا هو سبب هذا القرار. هذا اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أي الدول التي من المهم بالنسبة لها أن تكون أوروبا آمنة وروسيا تعارض ذلك. لديها مصالح تتعارض تماما مع المنظمة بأكملها".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، سابقا، أن قرار بولندا برفض السماح للوزير الروسي بالمشاركة في جلسة المنظمة في لودزي لا سابق له وهو مستفز.

بالإضافة إلى ذلك منع البرلمانيون الروس من الحصول على تأشيرات للمشاركة في الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي ستعقد في وارسو في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي