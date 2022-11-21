ريشي سوناك: لا عودة عن "بريكست"

نفى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أي مسعى لحكومته للتراجع عن اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، رغم الاستياء العام في البلاد لآثار "بريكست".

وقال سوناك، خلال المؤتمر السنوي لاتحاد قطاع الأعمال في برمنغهام، إن الحياة خارج الاتحاد الأوروبي "تقدم بالفعل مزايا وفرصا هائلة"، متحدثا عن فرض قيود أشد على الهجرة وهي بند أساسي في اتفاق "بريكست" وتوثيق العلاقات التجارية مع آسيا.

وأضاف: "دعوني أكون صريحا: بقيادتي، لن تسعى المملكة المتحدة إلى أي علاقة مع أوروبا تعتمد على التوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي".

وتأتي تعليقات سوناك في أعقاب تقرير نشرته صحيفة صنداي تايمز جاء فيه أن "شخصيات حكومية رفيعة" تخطط "لوضع بريطانيا على الطريق نحو علاقة على النمط السويسري" مع الاتحاد الأوروبي.

وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في يناير 2021 بعد سنوات من الجدل السياسي منذ الاستفتاء المثير للانقسام عام 2016 على الانفصال عن التكتل.

وانسحبت من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي وانتهت حرية الحركة بين الدول الأعضاء واختصاص المحاكم الأوروبية.

ولكن الاتفاق بين لندن وبروكسل حافظ إلى حد كبير على تجارة خالية من الرسوم الجمركية مع الأعضاء السبعة والعشرين الباقين في الاتحاد.

المصدر: "فرانس برس"