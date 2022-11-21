 ليتوانيا تقرر عدم تسليم مدافعها ذاتية الحركة إلى أوكرانيا

قال وزير دفاع ليتوانيا ارفيداس أنوشوسكاس، إن بلاده قررت عدم تسليم الجانب الأوكراني، مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Panzerhaubitze 2000، موجودة حاليا بحوزة الجيش الليتواني.

وأضاف الوزير، في حديث للصحفيين في ختام جلسة مجلس دفاع الدولة في فيلنوس: "تم اتخاذ القرار بأننا سنرسل إلى أوكرانيا القذائف التي تستخدمها هذه المدافع".

إقرأ المزيد

ولم يكشف الوزير سبب عدم إرسال هذه المدافع إلى أوكرانيا، وفقط قال: "جرت الجلسة خلف أبواب مغلقة لذلك لن أتطرق إلى تفاصيلها. قيمة مساعدتنا العسكرية لأوكرانيا تقدر بـ232 مليون يورو".

وأشار الوزير إلى أن حجم مساعدات بلاده لأوكرانيا، يتجاوز حاليا 640 مليون يورو من الناحية النقدية.

في نهاية أكتوبر، أعلن قائد القوات الليتوانية الفريق فالديماراس روبشيس، أن بلاده لا تستطيع تزويد أوكرانيا بمدافع الهاوتزر وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات NASAMS، لأن الجيش الليتواني نفسه يحتاج لهذه الأسلحة، ليتمكن من أداء مهامه، بما في ذلك داخل الناتو.

المصدر: تاس