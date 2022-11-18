"دير شبيغل": مشكلة غير متوقعة في الجيش الأوكراني بسبب مدافع الهاوتزر الألمانية

كشفت صحيفة "دير شبيغل" أن مدافع الهاوتزر الألمانية التي زوّد الجيش الأوكراني بها معطلة بسبب نقص قطع الغيار، وأحدثت مشكلة غير متوقعة لقوات كييف.

وذكرت الصحيفة أنه: "بعد تسليم 14 مدفع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز "Panzerhaubitze 2000"، لم يكن لدى وزارة الدفاع الوقت لطلب مجموعة متنوعة من مجموعات قطع الغيار للصيانة الدورية لأنظمة الأسلحة في حالة الاستعداد القتالي".

وذكرت تقارير إعلامية أنه نظرا لنقص قطع الغيار فقد تم تفكيك أحد مدافع الهاوتزر إلى أجزاء لصيانة مدافع أخرى.

وحذر الجيش الألماني سابقا من فترات التسليم الطويلة لبعض قطع الغيار، ولكن لم يتم استلام الطلب المقابل، حسب "دير شبيغل".

وصرحت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبرخت، في وقت سابق لصحيفة "بوليتيكو" بأن ألمانيا تتفاوض مع بولندا لإنشاء مركز صيانة لإصلاح الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا.

وقالت لامبريخت إن مركزا لصيانة الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا سيقام على أراضي سلوفاكيا.

المصدر: نوفوستي