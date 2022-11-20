الانتخابات الرئاسية تنطلق في كازاخستان

بدأت في جمهورية كازاخستان اليوم الأحد، الانتخابات الرئاسية غير الدورية التي يشارك فيها 6 مرشحين.

وفي تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت موسكو)، فتحت مراكز الاقتراع، التي يزيد عددها الإجمالي على 10 آلاف، أبوابها في معظم مناطق البلاد. وهناك 68 مركز انتخابي آخر في 53 دولة، بما في ذلك 5 في روسيا - في موسكو وبطرسبورغ وأستراخان وقازان وأومسك.

وتفتح مراكز الاقتراع في خمس مناطق في كازاخستان - أكتوبي وأتيراو وكازاخستان الغربية وكيزيلوردا ومانجيستاو - وفقا لحدود المناطق الزمنية وتغلق بعد ساعة مما عليه الحال في المناطق الأخرى. في بعض الحالات، يمكن أن تقوم لجان الانتخابات المحلية بتمديد ساعات عمل مراكز الاقتراع.

سيستمر التصويت حتى الساعة 20:00 (17:00 بتوقيت موسكو). وبعد انتهاء التصويت ، سيبدأ أعضاء اللجان الانتخابية في فرز الاستمارات الانتخابية وتسجيل الأصوات المدلى بها لكل مرشح. وتم تخصيص فترة 12 ساعة فقط لهذا الغرض. ويخصص القانون فترة 7 أيام لا أكثر، لتحديد النتائج وتسجيل رئيس الدولة المنتخب - من 21 إلى 27 نوفمبر.

من الناحية العملية ، عادة ما تصبح النتائج الأولية معروفة في صباح اليوم التالي بعد يوم التصويت.

ويتنافس في الانتخابات الحالية 6 مرشحين، من ضمنهم الرئيس الحالي قاسم جومارت توكاييف من الائتلاف الشعبي، والخبير الاقتصادي ميرام كازهيكن من النقابات العمالية في كازاخستان، وزيغولي دايراباييف من حزب الشعب الوطني الديمقراطي "أويل"، و كركات عابدين عن "التحالف الوطني للأخصائيين الاجتماعيين المحترفين"، وسلطانات تورسينبيكوفا عن جمعية ("الأمهات الكازاخستانيات - الطريق إلى التقاليد")، وكذلك نورلان أويسباييف عن الحزب الوطني الاشتراكي الديمقراطي المعارض.

المصدر: تاس