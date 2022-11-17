مصدر يؤكد تمديد العمل بصفقة الحبوب لمدة 120 يوما

قال مصدر مطلع على المفاوضات المتعلقة بصفقة الحبوب في اسطنبول، إن الأطراف المشاركة في الاتفاق، وافقت على تمديد العمل بهذه الآلية لمدة 120 يوما آخر.

في وقت سابق، قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، إنه سيتم تمديد صفقة الحبوب لمدة 120 يوما. وبعد ذلك تم تأكيد هذه المعلومات من قبل رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

وأضاف المصدر، في حديث لمراسل "نوفوستي": "نعم تم الاتفاق على تمديد العمل بالصفقة لمدة 120 يوما".

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يتضمن اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 يوليو من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

ويشرف على تنفيذ الصفقة، مركز التنسيق المشترك في اسطنبول وهو المسؤول عن تنسيق حركة السفن. وينتهي العمل بهذه الاتفاقية في 19 نوفمبر.

المصدر: نوفوستي