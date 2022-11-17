تراجع ملحوظ في صادرات الأسمدة من روسيا بسبب العقوبات

أشار نائب وزير الخارجية الروسي، إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا أدت إلى انخفاض صادرات الأسمدة الروسية في الفترة من مارس إلى سبتمبر من 2022 بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من 2021.

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وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينين، إن العقوبات المناهضة لروسيا أدت إلى هبوط صادرات الأسمدة، حيث تلقى المستهلكون أقل من 8 ملايين طن من صادرات هذه المنتجات.

وأضاف فرشينين، أن كميات الأسمد المصدرة تكفي لإنتاج 25 مليون طن من المواد الغذائية أو إطعام 105 مليون شخص، في إشارة إلى أن القيود المفروضة على موسكو تساهم في حدوث أزمة غذاء في العالم.

وشدد المسؤول الروسي على أنه بالرغم من أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أعلنا شطب المنتجات الزراعية الروسية، بما في ذلك الأسمدة، من قائمة العقوبات، إلا أن المنتجين والموردين الروس لا يزالون يواجهون تأثير الامتثال المفرط للقيود، وتحديدا فيما يتعلق بالتأمين والشحن والتعاملات المصرفية.

المصدر: نوفوستي