أوكرانيا تزعم أن "صفقة الحبوب" ستمدد لمدة 120 يوما ومصدر ينفي

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أنه سيتم تمديد "صفقة الحبوب" لمدة 120 يوما، فيما قال مصدر إن قرار التمديد لم يتم اتخاذه بعد والمفاوضات جارية.

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وقال المسؤول الأوكراني في تغريدة: "لقد تم تمديد اتفاقية الحبوب لمدة 120 يوما. واتخذت أوكرانيا بالمشاركة مع (الأمين العام للأمم المتحدة) أنطونيو غوتيريش و(الرئيس التركي) رجب طيب أردوغان قرارا رئيسيا بشأن الكفاح العالمي ضد أزمة الغذاء. نحن ننتظر إعلانا رسميا من الشركاء: الأمم المتحدة وتركيا".

وقبل ذلك، صرح وزير البنية التحتية في أوكرانيا ألكسندر كوبراكوف، بأنه سيتم تمديد الصفقة، التي تتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا، لمدة أربعة أشهر.

وقال الوزير الأوكراني في وسائل التواصل الاجتماعي: "مبادرة النقل الآمن للمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود تم تمديدها لمدة 120 يوما. تم اتخاذ هذا القرار للتو في اسطنبول، بقيت الأمم المتحدة وتركيا ضامنين لتنفيذ المبادرة".

من جهته أشار مصدر مطلع على المفاوضات، إلى أن قرار التمديد لم يتم اتخاذه بعد والمفاوضات جارية، وقال: "المفاوضات جارية بشأن تمديد هذه الآلية (الحبوب). وستعلن النتائج النهائية في نهاية الاجتماعات".

وكانت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة قد وقعوا في 22 يوليو الماضي في اسطنبول اتفاقيات بشأن تصدير المنتجات الزراعية الروسية والأوكرانية إلى السوق العالمية.

وتم إيكال مسؤولية تنسيق حركة السفن وتفتيشها والتأكد من محتوياتها، إلى "مركز التنسيق المشترك" الذي يتخذ من مدينة اسطنبول مركزا له.

وتهدف الاتفاقيات للسماح بتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الدول الأكثر فقرا إلا أن معظم الشحنات في الواقع اتجهت إلى الدول الغنية، بما في ذلك الأوروبية، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ذكر في سبتمبر المنصرم أن الغرب يقوم بتصدير معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله وليس إلى الدول المحتاجة لها في إفريقيا.

وفيما يتعلق بصادرات المنتجات الزراعية الروسية عرقلت العقوبات والإجراءات التقيدية المفروضة من الغرب الصادرات على الرغم من الصفقة.

المصدر: برايم + نوفوستي