تنتهي صلاحيتها بعد 72 ساعة.. واشنطن في تفاؤل حذر حول تمديد "صفقة الحبوب"

مع اقتراب نهاية الصلاحية الزمنية لـ"صفقة الحبوب" في 19 الجاري، أعلنت واشنطن عن تفاؤل حذر بخصوص احتمالات تمديد تلك الصفقة، مشيرة إلى أنها على اتصال وثيق مع أصحاب المصلحة فيها.

وجاء ذلك على لسان مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية-الآسيوية كارين دونفريد، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ، وقالت: "نحن منخرطون بشكل عميق في المفاوضات الجارية مع أصحاب المصلحة فيما يتعلق بتمديد اتفاقية الحبوب، نحن متفائلون بحذر بشأن الآفاق الحالية".

من المعروف أن الاتفاق المذكور، الموقّع في 22 يوليو الماضي من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، يتضمن تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا.

وتم إيكال مسؤولية تنسيق حركة السفن وتفتيشها والتأكد من محتوياتها، إلى "مركز التنسيق المشترك" الذي يتخذ من مدينة اسطنبول مركزا له.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ذكر في سبتمبر المنصرم أن الغرب يقوم بتصدير معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله وليس إلى الدول المحتاجة لها في إفريقيا.

كما نوّه مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن بند الصفقة المتعلق بتصدير الأغذية والأسمدة الروسية "لا يعمل".

المصدر: نوفوستي