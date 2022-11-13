"صفقة الحبوب".. 8 سفن أغذية تبحر من الموانئ الأوكرانية يوم 13 نوفمبر

محمّلة بالمنتجات الزراعية، غادرت اليوم الأحد 8 سفن من الموانئ الأوكرانية في إطار تنفيذ صفقة الحبوب، متجهة إلى كل من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا واليمن والصين وهولندا وعُمان.

وقال بيان المكتب التمثيلي للأمم المتحدة في "مركز التنسيق المشترك" ومقرّه إسطنبول: "حملت تلك السفن ما مجموعه 251 ألف طن من الغذاء قادمة من أوكرانيا.

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هذا وتوجهت 5 سفن إلى الموانئ الأوكرانية يوم الأحد. وقام المفتشون بتفحص 7 سفن شحن جاف، 6 منها متوجهة إلى الموانئ الأوكرانية، بينما كانت واحدة تغادر وهي محمّلة.

يشار إلى أن هناك 61 سفينة تنتظر الإذن بدخول الموانئ الأوكرانية، وسيتم تفتيش 10 سفن شحن جافة في المياه الإقليمية لتركيا.

كما يخطط "مركز التنسيق المشترك" اليوم الاثنين 14 نوفمبر إجراء ثلاث عمليات تفتيش مماثلة.

الجدير بالذكر أنه اعتبارا من 13 نوفمبر، بلغ حجم الشحنات المغادرة منذ بداية "صفقة البحر الأسود" أكثر من 10.5 مليون طن.

المصدر: تاس