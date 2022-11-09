موسكو: نأسف لغياب أي تقدم في تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الحبوب

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو ستأخذ بعين الاعتبار عدم إحراز تقدم في الجزء الروسي من صفقة الحبوب عند اتخاذ القرار بتمديدها.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "نأسف بأنه لم يتم حتى الآن إحراز أي تقدم فيما يخص الجزء الروسي من صفقة البحر الأسود... يواصل الاتحاد الأوروبي عرقلة خروج أسمدتنا ومنتجاتنا الزراعية إلى الأسواق العالمية. سنأخذ ذلك بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار حول تمديد صفقة الحبوب".

وذكرت الدبلوماسية أن الصفقة تتكون من جزئين وهي الطريقة التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

المصدر: نوفوستي