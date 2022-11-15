الرئيس الصيني: بكين تقف مع وقف إطلاق النار في أوكرانيا وبدء مفاوضات السلام

دعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ، المجتمع الدولي إلى ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا وبدء مفاوضات السلام.

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وفي التفاصيل، صرّح الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم الثلاثاء، في اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، بأن الصين مع وقف إطلاق النار في أوكرانيا وبدء مفاوضات السلام، وعلى المجتمع الدولي تهيئة الظروف لذلك.

وذكر تلفزيون الصين المركزي أن "الطرفين تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع في أوكرانيا. وشدد شي جين بينغ على أن موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح، وهي تؤيد وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية، وبدء مفاوضات السلام". وشدد الرئيس الصيني في الوقت ذاته على أن "المجتمع الدولي يجب أن يهيئ الظروف لذلك، وستواصل الصين أيضًا لعب دورها البناء".

المصدر: نوفوستي