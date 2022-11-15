صحيفة: الخارجية الأمريكية تحضّر الأرضية للمفاوضات بين موسكو وكييف

أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الخارجية الأمريكية تقوم بتحضير الأرضية لمفاوضات محتملة بين روسيا وأوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكثيرين في البنتاغون يعتقدون أنه ستكون هناك "نافذة" للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في الشتاء القادم.

واعتبر بعض المسؤولين في البنتاغون أنه سيكون من الصعب جدا بالنسبة للقوات الأوكرانية طرد القوات الروسية من جميع الأراضي التي تسعى كييف للسيطرة عليها.

وفي هذا السياق، قال أحد المسؤولين الأمريكيين، الذي لم يذكر اسمه، إن "الخارجية الأمريكية تحضر الأرضية لمفاوضات السلام المحتملة بين أوكرانيا وروسيا"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

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بدوره، أشار مسؤول آخر إلى أن الولايات المتحدة لم تتخذ أي خطوات محددة بعد، و"لا توجد هناك أماكن معينة للمفاوضات أو أوراق أو استراتيجيات للتفاوض".

وحسب "بوليتيكو"، فإن مجلس الأمن القومي الأمريكي من أكبر معارضي المفاوضات مع روسيا.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان قبل أيام، إنه "ما دامت روسيا متمسكة بهذا الموقف فبإمكانها الاستيلاء على الأراضي قدر ما تستطيع بالقوة، من الصعب أن نرى فيها طرفا موثوقا به في التفاوض".

وأكد مسؤول أمريكي رفيع لـ"بوليتيكو" أن "الجميع في هذه الغرفة يشاركون هذا النمط للتفكير".

وكانت الإدارة الأمريكية قد أكدت مرارا أن موقفها يتمثل في أن "أوكرانيا هي التي تحدد شروط المفاوضات"، وأن واشنطن لن تناقش الشأن الأوكراني بدون مشاركة كييف في ذلك.

مع أن بعض التقارير الإعلامية أشارت إلى أن ساليفان الذي زار كييف مؤخرا كان يحاول أن يحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على تغيير موقفه بشأن رفض التفاوض مع روسيا ما دام فلاديمير بوتين رئيسا لها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد مجددا استعداد روسيا للمفاوضات مع أوكرانيا. لكن موسكو أشارت أكثر من مرة إلى أن هذا الأمر يبدو مستحيلا في ظل موقف كييف الراهن.

المصدر: "بوليتيكو"