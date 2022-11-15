وسائل إعلام: واشنطن تدرس تحديث طائراتها المسيرة لتسليمها لأوكرانيا

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادرها بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية تحديث طائراتها المسيرة من نوع Gray Eagle لتسليمها لأوكرانيا.

وقال مسؤولان أمريكيان لـ"سي إن إن"، يوم الاثنين، إن واشنطن تدرس كيفية تحديث تلك الطائرات المسيرة حتى لا تكون خسارتها مع تكنولوجياتها المتطورة حساسة بالنسبة للولايات المتحدة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك خيارات فنية محددة يمكن القيام بها، لكن "هذا الأمر معقد ويتطلب وقتا ".

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وأضاف أحد المسؤولين أن "هناك اهتماما حقيقيا لا يزال قائما بشأن هذه الأنظمة بالذات، بشرط أن نكون قادرين على القيام بالتحديث الضروري وأن تكون مفيدة لأوكرانيا في ميدان القتال".

يذكر أن طائرات Gray Eagle المسيرة قادرة على التحليق خلال 30 ساعة دون انقطاع على ارتفاع نحو 7.5 ألف متر، وهي تحمل صواريخ Hellfire.

وكانت التقارير الإعلامية تشير إلى أن واشنطن امتنعت عن تقديم هذا النوع من الطائرات المسيرة لأوكرانيا من أجل "تجنب ما يمكن أن تعتبره روسيا خطوة تصعيدية".

المصدر: سي إن إن