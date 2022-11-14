البنتاغون: المناقشات بشأن تقديم وسائل الدفاع الجوي لأوكرانيا مستمرة

أكد البنتاغون يوم الاثنين استمرار المناقشات مع أوكرانيا بشأن تزويدها بوسائل الدفاع الجوي.

وقال مسؤول في البنتاغون للصحفيين: "بالنسبة لنا هذا الأمر لا يزال موضوعا للنقاش، كيف يمكن للولايات المتحدة والمجتمع الدولي مواصلة دعم أوكرانيا في ما يتعلق بوسائل الدفاع الجوي".

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يذكر أن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا 25 حزمة من المساعدات العسكرية منذ أغسطس عام 2021.

وبلغ إجمالي حجم المساعدات التي تم تقديمها لأوكرانيا من قبل واشنطن أكثر من 19.3 مليار دولار.

وتعهدت الإدارة الأمريكية كذلك بتقديم مساعدات تصل قيمتها إلى 21.4 مليار دولار منذ 2014، بما فيها 18.6 مليار دولار منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.

المصدر: نوفوستي