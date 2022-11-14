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سوناك: بريطانيا ستساعد أوكرانيا في تعزيز مواقعها قبل المفاوضات المحتملة مع روسيا

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سوناك: بريطانيا ستساعد أوكرانيا في تعزيز مواقعها قبل المفاوضات المحتملة مع روسيا
Globallookpress Gehad Hamdy/dpa
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صرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن بريطانيا تبذل جهودا من أجل تعزيز موقع أوكرانيا قبل المفاوضات المحتملة مع روسيا.

وقال سوناك عشية قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، يوم الاثنين، إن "عملنا يتمثل في أن نواصل مساعدة أوكرانيا في حماية نفسها وتعزيز مواقعها بحلول اللحظة التي يختارونها للتوصل إلى حل تفاوضي".

واعتبر سوناك أن حث أوكرانيا على المفاوضات مع روسيا سيكون "أمرا غير نزيه" على خلفية ضربات  البنية التحتية الأوكرانية.

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وكانت صحيفة"بوليتيكو" قد أفادت في وقت سابق بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على التخلي عن رفضه إجراء مفاوضات مع روسيا.

وتجدر الإشارة أن روسيا قد أعلنت أنها منفتحة على التفاوض مع أوكرانيا، لكنها لا ترى إمكانية حقيقية للمفاوضات نظرا لموقف كييف الحالي.

المصدر: تاس

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