وزير الدفاع البريطاني: انسحاب روسيا من خيرسون لا يعني استسلامها

حذر وزير الدفاع البريطاني بن والاس من المبالغة في الشعور بالفرح، مشيرا الى أنه على الرغم من انسحاب روسيا من خيرسون، فإن موسكو لا تزال بعيدة عن الاستسلام.

وقال والاس لراديو "تايمز": "أوكرانيا لديها الدافع، الحرب تتطور حاليا لصالحها، ومع ذلك، سيكون من الحماقة اعتبار انسحاب روسيا من خيرسون نهاية الحرب، لا ينبغي الاستخفاف بروسيا".

ووفقا لصحيفة "دير شبيغل"، في حين يحتفل الغرب باستعادة خيرسون، باعتبارها "انتصارا استثنائيا"، فإن وزير الدفاع البريطاني له رأي آخر، إذ يؤكد أن موسكو بعيدة عن الاعتراف بالهزيمة والاستسلام.

وقال الوزير: "روسيا بعيدة كل البعد عن الاستسلام، لكن موسكو قلقة من الخسائر الصغيرة".

وفي وقت سابق، أوعز وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بسحب القوات الروسية إلى الضفة اليسرى من نهر دنيبر، لتنظيم دفاعاتها، تحسبا لإمكانية قيام كييف بإغراق مناطق خيرسون باستهداف سد كاخوفكا.

ويأتي قرار سحب القوات بناء على مقترح قائد العملية العسكرية الروسية الخاصة سيرغي سوروفيكين.. الذي كشف معطيات عن الخسائر الكبيرة التي تكبدها الجيش الأوكراني خلال ثلاثة أشهر من القتال العنيف على محور خيرسون.

المصدر: دير شبيغل