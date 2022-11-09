ما سبب إعادة تموضع قوات روسيا على نهر دنيبر؟

حفاظا على العديد والعتاد والقدرة القتالية للقوات الروسية على محور خيرسون، أوعز وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بسحب الوحدات الروسية إلى الضفة اليسرى من نهر دنيبر،

لإعادة تنظيم دفاعاتها وإنشاء خط جديد، تحسبا لقيام القوات الأوكرانية بإغراق محيط مدينة خيرسون باستهداف سد كاخوفكا، قرار سحب القوات يأتي بناءً على مُقترح قائد العملية العسكرية الروسية الخاصة سيرغي سوروفيكين.. الذي كشف معطيات عن الخسائر الكبيرة التي تكبدها الجيش الأوكراني خلال ثلاثة أشهر من القتال العنيف على محور خيرسون.

فما هي دلالات وحسابات الانسحاب من الضفة اليمنى لنهر دنيبر؟ وما هي معالم المرحلة القادمة على محور خيرسون؟

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