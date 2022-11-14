ألمانيا.. القبض على مواطن مغربي يشتبه في تجسسه على أنصار لحراك الريف

أعلنت النيابة العامة في ألمانيا اليوم الاثنين عن توقيف مواطن مغربي للاشتباه في تجسسه على أنصار لحراك الريف في شمال المغرب.

إقرأ المزيد

وأصدرت نيابة كارلسروه بيانا أوضحت فيه أن الشرطة ألقت القبض على المتهم الذي عرف باسم محمد أ. في منطقة كولونيا، وفتشت منزله.

وأضاف البيان أنه "يشتبه بشدة" في عمله لصالح أجهزة الاستخبارات المغربية، حيث تشتبه النيابة في أنه قام في وقت ما بين أبريل 2021 ومارس 2022 بالتجسس مقابل المال على مقيمين في ألمانيا يدعمون ما يعرف بحراك الريف في شمال المغرب.

وأشار البيان إلى أن المتهم "تقاسم معلومات عن شخص واحد على الأقل".

هذا ومثل المتهم أمام قاض الاثنين أمر بوضعه في الحبس الاحتياطي.

تجدر الإشارة إلى أن الحراك ظهر في منطقة الريف شمال المغرب عام 2016 إثر مصرع بائع السمك محسن فكري الذي سحقته شاحنة قمامة أثناء محاولته استعادة بضاعته بعد أن صادرتها الشرطة، وشهد الحراك احتجاجات للمطالبة بالتنمية في المنطقة التي تقطنها غالبية ناطقة بالأمازيغية.

وأدت الاحتجاجات الشعبية إلى اعتقال المئات، فيما حكم على قائد الحراك ناصر الزفزافي بالسجن 20 عاما بتهمة "المشاركة بمؤامرة تمس بأمن الدولة".

المصدر: "فرانس برس"