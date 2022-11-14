المغرب .. "حالات من الغثيان" تكشف "سكر" تلميذين بـ"ماء الحياة"

تحدثت وسائل إعلام مغربية عن استدعاء الدرك الملكي إلى مدرسة إعدادية، حيث جرى توقيف تلميذين دخلا الفصل وهما في حالة سكر.

وأفاد موقع "زنقة 20" بأن تبليغ أستاذ عن تلميذين كانا في حالة سكر قاد إلى اعتقالهما داخل المدرسة الإعدادية، وذلك بعد اكتشاف ما وصفت بأنها "حالات من الغثيان".

وفي التفاصيل تناقلت صحيف مغربية "أن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي ببوشان بإقليم الرحامنة أوقفت تلميذين يتابعان دراستهما في السنة الأولى إعدادي، بعدما تم إشعار المركز من طرف إدارة الثانوية الإعدادية بجماعة بوشان بأنهما دخلا القسم، خلال حصة مادة الاجتماعيات، وهما في حالة سكر، فقام الأستاذ بتبليغ الإدارة بالواقعة".

وأفيد في هذا السياق بان "خيوط هذه القضية تم كشفها إثر اكتشاف إدارة المؤسسة مجموعة من حالات الغثيان لدى التلاميذ في الفصول الدراسية".

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أما صحيفة "المراكشي" الإلكترونية فذكرت أن وكيل الملك لدى ابتدائية ابن جرير أمر عصر يوم السبت 12 نوفمبر "بتعميق الأبحاث الأمنية في قضية توقيف تلميذين في حالة سكر بالثانوية الإعدادية بجماعة (بوشان) بإقليم الرحامنة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن التلميذين بعد توقيفهما "اقتيدا إلى مقر مركز الدرك الملكي، حيث جرى فتح بحث تمهيدي، صرحا خلاله التلميذان، المزدادان (المولودان) في سنة 2006، بأنهما احتسيا مسكر (ماء الحياة-الماحيا) قبل الالتحاق باعداديتهما".

وقال التلميذان في شهادتيهما أن "شخصا من معارفهما بالمنطقة هو من اقتنى لهما كمية قدرها 250 سنتلترا من المسكر، موضحين أنه أخبرهما بأنه اشتراها من ضواحي مدينة سيدي بنور المجاورة".

واوضحت صحيفة "المراكشي" في هذا السياق أن "درك بوشان استمع، أيضا، إلى الشخص المذكور، قبل أن تصدر تعليمات عن النيابة العامة بإخلاء سبيله بمعية التلميذين القاصرين".

المصدر: المراكشي + أكادير 24 + زنقة 20