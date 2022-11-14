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بوليانسكي: نتائج التصويت على قرار التعويضات إخفاق تام للغرب

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بوليانسكي: نتائج التصويت على قرار التعويضات إخفاق تام للغرب
Globallookpress
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أعلن نائب ممثل روسيا الدائم في الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن أكثر من نصف الدول الأعضاء لم تؤيد قرار "التعويضات" لأوكرانيا، في إخفاق تام لمن يروجون "للنظام القائم على القواعد".

وأشار الدبلوماسي في قناته على "تيليغرام" إلى أن، "أكثر من نصف أعضاء الأمم المتحدة لم يؤيدوا مشروع القرار الذي روج له الغربيون، على الرغم من الضغط والابتزاز والإجبار!، وكم عدد الأشياء المحايدة التي سمعوها أثناء النقاش، الذي حاولوا منعه دون جدوى".

ووفقا لبوليانسكي: "بشكل عام، يعد هذا إخفاقا تاما بالنسبة لأولئك الذين يفرضون النظام القائم على القواعد على العالم بأسره، فقط هم لن يرغبوا في الاعتراف بذلك بالطبع. لكننا نعلم".

واعتمد المشاركون في الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين، قرارا بشأن إنشاء سجل دولي للأضرار التي يزعم أن روسيا تسببت فيها بأوكرانيا، وكذلك الاعتراف بالحاجة إلى إنشاء آلية للتعويضات، وصوتت 94 دولة لصالح الوثيقة، فيما صوتت 14 ضدها وامتنع 73 عن التصويت.

المصدر: تاس

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