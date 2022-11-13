بوليانسكي: مشروع قرار "التعويضات" في الجمعية العامة للأمم المتحدة يهدف للاستيلاء على الأصول الروسية

أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن آلية جمع "التعويضات" من روسيا، التي ينوي الغرب تمريرها من خلال الجمعية العامة، تهدف إلى إضفاء الشرعية على مصادرة الأصول الروسية المجمدة.

وقال دميتري بوليانسكي: "السبب الكامن وراء المبادرة الغربية مرئي بالعين المجردة، حيث يحاول شركاؤنا الغربيون السابقون من خلال الجمعية العامة إضفاء بعض مظاهر الشرعية على محاولاتهم للاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة في الغرب، أو بالأحرى سرقتها. وسيفعلون ذلك على المستوى الوطني، مشيرين إلى "إرادة المجتمع الدولي" التي يُزعم أنه تم التعبير عنها في الجمعية العامة".

وأكد أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تملك سلطة إنشاء آلية لتحصيل "التعويضات" من روسيا، على النحو الذي اقترحه القرار الغربي المقدم للمناقشة في 14 نوفمبر.

ووصف نائب أمين مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف في وقت سابق تجميد الغرب للأصول الروسية بأحد أعظم السرقات في التاريخ.

وجمدت لندن أصولا روسية بأكثر من 18 مليار جنيه استرليني منذ نهاية فبراير الماضي، وفقا لتقرير سنوي صادر عن هيئة إنفاذ العقوبات المالية في المملكة المتحدة (OFSI).

وجمدت الدول الغربية ما مجموعه 330 مليار دولار من الأصول الروسية.

المصدر: تاس