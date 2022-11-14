الأمم المتحدة تعلن عن رغبة غوتيريش لقاء لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين

أعلن نائب المتحدث باسم رئيس الأمم المتحدة فرحان حق، في أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، يرغب بمقابلة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي.

وقال حق في إفادة صحفية: "يأمل الأمين العام في لقاء لافروف، لا يوجد اتفاق بعد، لكنه يرغب في ذلك."

وأضاف، لم يكن هناك قرار بشأن لقاء بين غوتيريش والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشار لافروف، أن لديه عدة خطابات مخطط لها غدا ويعمل على اعتماد البيان الختامي، بالإضافة إلى ذلك، سيعقد الوزير عدة لقاءات ثنائية على هامش القمة.

وستعقد قمة مجموعة العشرين في مدينة بالي بإندونيسيا يومي 15 و16 نوفمبر. ويرأس لافروف الوفد الروسي في هذا الحدث، ويخطط ممثلو موسكو للتوصل إلى مبادرات محددة لتزويد موارد الغذاء والطاقة، بما في ذلك بناء تعاون في مجال الغاز مع تركيا، وتنظيم توريد شحنات كبيرة من الحبوب والأسمدة.

المصدر: نوفوستي