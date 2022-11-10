زاخاروفا: لافروف سيعقد عددا من الاجتماعات الثنائية خلال قمة مجموعة العشرين

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيعقد عددا من الاجتماعات الثنائية خلال حضوره قمة مجموعة العشرين.

وأضافت زاخاروفا في تصريحات صحفية: ""تعقد القمة الـ 17 لمجموعة العشرين في جزيرة بالي يومي 15 و 16 نوفمبر، وستتمثل روسيا بوفد برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي سيشارك في الاجتماعات المقررة وسيعقد عدد من الاجتماعات الثنائية".

إلى ذلك أعلنت السفارة الروسية في إندونيسيا إن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيرأس الوفد الروسي في قمة مجموعة العشرين، وقد يشارك الرئيس فلاديمير بوتين في القمة عبر تقنية الفيديو.

وتعقد القمة السابعة عشرة لمجموعة العشرين (G20) في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و 16 نوفمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي