هنغاريا ترفض المشاركة في بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات الأوكرانية

أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، رفض بودابست المشاركة في بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات الأوكرانية.

وأشار سيارتو إلى أنه في 17 أكتوبر، عندما تم اتخاذ قرار بإنشاء مثل هذه البعثة في اجتماع عقد في لوكسمبورغ، امتنعت البلاد عن التصويت على هذه القضية.

وشدد سيارتو: "نحن لا نشارك في تدريب أفراد القوات الأوكرانية، ولا نساهم بأي موارد مالية في هذه المهمة".

ويوم الاثنين 14 نوفمبر، قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بدء مهمة تدريبية للقوات الأوكرانية، حيث تنص خطط الانتشار على تدريب حوالي 15 ألف جندي أوكراني في ألمانيا وبولندا ودول الاتحاد الأخرى.

وفي وقت سابق، قال سيارتو إن بودابست ترفض دعم خطط الاتحاد الأوروبي للمشاركة في تمويل أوكرانيا، وأشار إلى أن بلاده ستواصل تقديم الدعم الشامل لكييف.

وشدد على أن هنغاريا، لا تريد أن تصبح جزءا من أي اتفاقيات تنص على التمويل المشترك مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: تاس