هنغاريا ترفض دعوة الاتحاد الأوروبي منح مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا

أعلنت هنغاريا عن معارضتها لحزمة مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا، دعا إليها الاتحاد الأوروبي مؤخرا.

وأكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو خلال مؤتمر في صوفيا، يوم الاثنين، أن هنغاريا كانت تقدم دعما لأوكرانيا عبر القنوات الثنائية، وستواصل القيام بذلك، لكن بودابست تعارض أي اتفاقات بشأن التمويل المشترك للمساعدات من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد عرض حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو.

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ويقضي المقترح باستخدام الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتمويل حزمة المساعدات هذه، ما يتطلب تأييد جميع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار الخلافات بين هنغاريا والاتحاد الأوروبي بشأن حزمة المساعدات للتعافي من وباء فيروس كورونا، حيث لم تلب بودابست حتى الآن مطالب بروكسل الخاصة بضمان "سيادة القانون" في هنغاريا.

ويشترط الاتحاد الأوروبي على حكومة فيكتور أوربان إدخال تعديلات تشريعية لحصول هنغاريا على حصتها من المساعدات، الأمر الذي وصفه أوربان بـ"الابتزاز".

المصدر: بلومبرغ