الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 290 عسكريا أوكرانيا بمناطق مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل أكثر من 290 عسكري أوكراني بمناطق مختلفة خلال الاشتباكات على جبهات القتال المختلفة في إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

أعلن عن ذلك المتحدث الرسمي باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، في تقريره اليومي لسير العملية العسكرية ليوم الاثنين 14 نوفمبر.

وتم إحباط محاولة هجوم فاشلة قامت بها مجموعتان تكيكيتان من سرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه قرية كزيموفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، ونتيجة لأضرار النيران تم إيقاف وحدات العدو وإعادتها إلى خط البداية، حيث تم تصفية أكثر من 120 جنديا أوكرانيا و6 دبابات و5 مركبات قتال مشاة و3 مدرعات و5 مركبات.

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وفي اتجاه كراسنوليمان، ونتيجة للأعمال النشطة لوحدات القوات الروسية، تم صد هجوم شنته سرايا مشاة بمحركات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، المعززة بمرتزقة أجانب، في اتجاه قرية تشيرفونوبوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو خلال الـ 24 ساعة في هذا الاتجاه 90 جنديا ومقاتلا أوكرانيا بين قتيل وجريح و5 مركبات قتالية مدرعة و6 شاحنات صغيرة.

في اتجاه جنوب دونيتسك، حالت الأعمال النشطة للقوات الروسية ونيران المدفعية دون محاولة من قبل سرية مشاة آلية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية للهجوم في اتجاه قرية نوفوسيلكا بجمهورية دونيتسك الشعبية. وتم تصفية أكثر من 80 عسكريا أوكرانيا ودبابة ومركبتي مشاة قتالية ومدرعتين و3 مركبات.

كذلك فقد ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية 3 مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى كوبيانسك بمنطقة خاركوف وستيلماخوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية وتشرنوبايفكا بمنطقة خيرسون إضافة إلى 54 وحدة من وحدات المدفعية في مواقع إطلاق النار ونقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 174 مقاطعة.

كما تم تدمير محطي رادار مضادتين للبطاريات أمريكية الصنع AN/TPQ-50 في مناطق قرى زيليوني غاي بمنطقة خاركوف وألكسندرو-كالينوفو بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي منطقة قرية فولنيانسك بمنطقة زابوروجيه، تم تدمير رادار منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية "إس-300" المضادة للطائرات. كذلك تم تدمير مستودع أسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية لفوفو بمنطقة خيرسون. وتم تدمير منشأة لتخزين الوقود للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة خاركوف.

وقامت المدفعية الروسية بقمع بطاريتين من راجمات الصواريخ "هيمارس" و"فيلخا" في مناطق قرى كيربوتينو بمنطقة زابوروجيه وبوروزينسكويه بمنطقة خيرسون.

كذلك دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 6 طائرات مسيرة في جمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقة زابوروجيه، وتم اعتراض 3 صواريخ من راجمات الصواريخ "هيمارس" في جمهورية لوغانسك الشعبية.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

333 طائرة

176 مروحية

2504 طائرة بدون طيار

388 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

6593 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

891 راجمة صواريخ متعددة

3577 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

7216 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية