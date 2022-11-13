منتدى "فالداي" الدولي ومركز الإمارات للسياسات يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

أعلنت الخدمة الصحفية للمركز التحليلي الروسي، توقيع منتدى "فالداي" الدولي للمناقشة اتفاقية تعاون مع مركز الإمارات السياسي (EPC).

ووفقا للبيان الصحفي للمركز: "على هامش حوار أبو ظبي الاستراتيجي التاسع في الثالث من نوفمبر، تم توقيع مذكرة تعاون بين مؤسسة تطوير ودعم منتدى فالداي الدولي للحوار والمركز السياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقا للمنتدى: "شارك رئيس مجلس مؤسسة المنتدى أندريه بيستريتسكي في توقيع الاتفاقية، ومن جانب مركز الإمارات شاركت رئيسة المركز ابتسام الكتبي".

وأضاف بيان المنتدى، أن الغرض من الاتفاقية هو تهيئة الظروف لبناء حوار فعال وموثوق بين الأوساط العلمية الخبيرة، وكذلك المنظمات العامة في روسيا والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى.

وتنص اتفاقية التعاون، على تطوير التعاون في دراسة القضايا الوطنية والإقليمية والعالمية من خلال الفعاليات المشتركة، وتبادل الزيارات بين ممثلي النخبة الفكرية، وإطلاق المشاريع الثنائية، وإعداد المواد البحثية وتبادلها.

المصدر: نوفوستي