الإمارات تعتزم الاستثمار في شركات التكنولوجيا المتطورة الروسية

أعلن نائب وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله أحمد محمد صالح الصالح، عزم الإمارات على الاستثمار في شركات التكنولوجيا المتطورة الروسية في قطاعات الفضاء والطب والصيدلة وغيرها.

وقال في منتدى "صنع في روسيا": "التقينا بممثلي الشركات الروسية ووجدنا أن مستوى التطور التكنولوجي لهذه الشركات مرتفع للغاية. هم مستعدون لطرح عدد من الاختراعات والتقنيات الجديدة، ولذلك نود استثمار أموالنا في هذه الشركات ورؤية مكاتب تمثيلها في بلادنا".

وأشار إلى أن الإمارات تسعى إلى تطوير العلاقات مع روسيا في مجال تكنولوجيا الفضاء والطب والصيدلة وغيرها.

وأضاف: "هذه هي المجالات التي سنطور فيها تعاوننا، ومن الضروري كذلك تعزيز تنمية الشركات الناشئة".

المصدر: RT