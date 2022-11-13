إيران.. رئيسي يوافق على معاهدة تبادل السجناء مع بلجيكا

أبلغ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي القضاء بالموافقة على معاهدة تبادل السجناء مع بلجيكا، ما يتيح دخولها حيز التنفيذ من جانب الجمهورية الإسلامية.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية في بيانها أن رئيسي أوعز الجهات القضائية "بتنفيذ القانون بشأن الانتقال المتبادل للمدانين بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومملكة بلجيكا".

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وتأتي الخطوة، وهي الأخيرة إجرائيا على صعيد الموافقة الإيرانية على المعاهدة، بعد مصادقة مجلس الشورى الإيراني عليها في أغسطس، وموافقة مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية التأكد من مطابقة القوانين لدستور الجمهورية الإسلامية.

وأقر مجلس النواب البلجيكي المعاهدة في 20 يوليو، إلا أن محكمة الاستئناف في مدينة أنتويرب جمّدت في 22 منه، أي إمكانية لتسليم أسدي الى إيران على رغم إقرار المعاهدة، بناء على شكوى معارضين إيرانيين في الخارج.

وأثارت المعاهدة جدلا في بروكسل حيث أقرها البرلمان في يوليو، إذ رأى معارضوها أنها تمهّد للإفراج عن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي المدان بـ"الإرهاب".

ومن جهتها، ترى فيها الحكومة البلجيكية فرصة لإطلاق مواطنها أوليفيه فانديكاستيل الموقوف في إيران منذ فبراير.

المصدر: ا ف ب