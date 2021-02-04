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بلجيكا تقضي بسجن دبلوماسي إيراني 20 عاما في اتهامات تتعلق بالإرهاب

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بلجيكا تقضي بسجن دبلوماسي إيراني 20 عاما في اتهامات تتعلق بالإرهاب
Reuters
عناصر من الشرطة البلجيكية، أرشيف
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أصدرت محكمة أنتويرب في بلجيكا اليوم الخميس، حكما بالسجن 20 عاما على الدبلوماسي الإيراني، أسد الله أسدي، بعد إدانته بالتخطيط لتفجير اجتماع لجماعة إيرانية معارضة في فرنسا عام 2018

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وذكر الادعاء البلجيكي إن أسد الله أسدي، الدبلوماسي المقيم في فيينا، أدين بالشروع في عمل إرهابي بعد أن أحبطت الشرطة الألمانية والفرنسية والبلجيكية مخططا لتفجير تجمع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بالقرب من باريس في يونيو 2018.

وكان الادعاء العام البلجيكي طلب هذه العقوبة القصوى خلال المحاكمة التي جرت في نهاية نوفمبر الماضي في المحكمة الجنائية للمدينة الساحلية الفلمنكية.

المصدر: رويترز

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