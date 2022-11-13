موزمبيق تعلن رسميا بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال

أعلن رئيس موزمبيق فيليب نيوسي اليوم الأحد أن بلاده بدأت رسميا تصدير الغاز الطبيعي المسال المنتج في الشمال.

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وفي تسجيل مصور، أوضح نيوسي أن بلاده تدخل "سجلات تاريخ العالم" مع مغادرة أول شحنة غاز يتم إنتاجها في محطة كورال سول البحرية التي تديرها شركة "إيني" الإيطالية، المياه الإقليمية.

وأضاف: "يشرفني بأن أعلن بدء أولى صادرات الغاز الطبيعي المسال"، لافتا إلى أن سفينة الشحن "بريتيش سبونسر" تغادر مياه موزمبيق متوجّهة إلى السوق الدولية.

وأردف: "تدخل موزمبيق اليوم سجّلات التاريخ العالمي كإحدى الدول المصدّرة للغاز الطبيعي المسال".

هذا وعقدت موزمبيق آمالا كبيرة على رواسب الغاز الطبيعي الكبيرة لديها، الأكبر التي عثر عليها في التاريخ جنوب الصحراء الكبرى والتي اكتشفت في منطقة كابو ديلغادو (شمال) عام 2010، حيث يمكن أن تتحول إلى واحدة من أكبر 10 دول مصدرة في العالم، لكن المنطقة تعاني مذاك من تمرد شنه مسلحون لهم صلة بتنظيم "داعش" أثار الشكوك حيال إمكانية استغلال مواقع التنقيب عن الغاز الطبيعي المسال وعرقلة التقدم على هذا الصعيد.

وتسبب النزاع بمقتل أكثر من 4100 شخص خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفق منظمة ACLED المتخصصة في متابعة النزاعات.

المصدر: "فرانس برس"