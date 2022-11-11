تركيا تدثّر أوروبا بالبطانيات وتمدها بالمواقد مع بدء أزمة الطاقة

قالت صحيفة "يني شفق" التركية في تقرير نشرته اليوم الجمعة إن تركيا زادت صادراتها من السلع الشتوية والبطانيات والمواقد إلى أوروبا بعد أن بدأت أزمة الطاقة في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد بدء أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، "زادت صادرات السلع الشتوية والبطانيات واللحف (التركية)، وكذلك الطلب على المواقد".

ونقلت الصحيفة عن إحدى شركة النسيج في مدينة بورصة، أنه مع تطور أزمة الطاقة في أوروبا، تم إعادة توجيه الطلبات من مناطق أخرى إلى تركيا.

وأكد صاحب الشركة أن حجم مبيعات شركته يتزايد باطراد، خاصة في الأشهر الخمسة الماضية.

وفي وقت سابق قالت تقارير إعلامية إن ألمانيا رصدت 83 مليار يورو لهذا الغرض، في إطار خطة بـ200 مليار لحماية الاقتصاد وتعويض ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء للعام 2023، الناجم عن العقوبات ضد روسيا.

كذلك تشكو معظم الدول الأوروبية من نقص في موارد الطاقة، ما انعكس سلبا على اقتصاداتها وأدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، وسط مخاوف من شتاء قد يكون قاسيا على مواطني هذه الدول.

المصدر: نوفوستي