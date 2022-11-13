لافروف وغوتيريش بقمصان خضراء في حفل عشاء قمة "آسيان" (فيديو)

اختار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش اللون الأخضر للقمصان التقليدية، التي يتم حياكتها خصيصا للمشاركين في حفل عشاء قمم الآسيان.

ويبدو اختيار اللون الأخضر من قبل لافروف وغوتيريش مصادفة ذات رمزية، في ضوء التمديد المحتمل لصفقة الحبوب التي تنتهي في 19 نوفمبر.

ولم يخطئ مصممو القمصان مقاس لافروف هذه المرة، على عكس ما حدث في المرة السابقة في أغسطس من هذا العام، عندما كان قميص الوزير صغيرا جدا، وقال لافروف حينها مازحا إن "القياس لم يرتق إلى المستوى المطلوب".

وتحتضن العاصمة الكمبودية بنوم بنه قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأقيم حفل عشاء مساء أمس السبت، في بنوم بنه بمناسبة أحداث الآسيان.

ومن التقاليد التي بات متعارف عليها يرتدي الضيوف في حفل العشاء، القمصان المصنوعة خصيصا لهم من الدولة التي تتولى رئاسة الآسيان، ويلتقطون الصور وهم ممسكون بأيدي بعضهم البعض.

المصدر: نوفوستي