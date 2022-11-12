لافروف في كمبوديا للمشاركة في قمة شرق آسيا (فيديو)

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، إلى بنوم بنه عاصمة كمبوديا، حيث سيشارك في قمة شرق آسيا المقرر عقدها غدا الأحد.

وتعد الزيارة الحالية لكمبوديا هي الثانية له خلال ستة أشهر، حيث زار لافروف، بنوم بنه في قت سابق لحضور اجتماع وزاري لمجموعة شرق آسيا.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الروسي بعد كمبوديا، إلى جزيرة بالي الإندونيسية، حيث سيمثل روسيا في قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد يومي 15 و16 نوفمبر.

وتعد قمة شرق آسيا منصة للحوار بين قادة دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حول قضايا ذات الصبغة السياسية، والتنمية، وتعزيز التعاون العملي بين الدول.

وقد أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، إلى أن الجانب الروسي ينظر إلى هذا الهيكل تقليديا على أنه عنصر مهم في الهندسة متعددة الأقطاب للأمن الإقليمي.

وتم إنشاء هذه التشكيل في عام 2005، وانضمت إليه روسيا رسميا خلال قمة شرق آسيا الخامسة في أكتوبر سنة 2010 في هانوي.

المصدر: نوفوستي