قادة "آسيان" يحضرون حفل عشاء بزي تقليدي

استقبال رئيس الوزراء الكمبودي هون سين قادة دول أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الذين يحضرون حفل عشاء في عاصمة كمبوديا بنوم بنه اليوم السبت وهم يرتدون قمصان حريرية تقليدية.

ووفقا للتقاليد يرتدي قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) خلال حفل العشاء القمصان الوطنية للدولة التي تتولى رئاسة الآسيان.

وتحتضن العاصمة الكمبودية بنوم بنه، في هذه الأيام، قمة شرق آسيا، بالإضافة إلى اجتماعات إقليمية أخرى يحضرها قادة عدد من الدول.

المصدر: وكالات