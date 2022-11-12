فوكس نيوز: الديمقراطيون أقرب إلى السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي

أعيد انتخاب الديموقراطي مارك كيلي لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا، وبالتالي يتبقى للحزب الديمقراطي الأمريكي مقعد واحد للسيطرة على مجلس الشيوخ، وفقا لقناة فوكس نيوز.

وقالت القناة : "أعيد انتخاب كيلي في أريزونا".

وفاز المرشح الديمقراطي، مارك كيلي، بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا، متغلبا على منافسه الجمهوري، بليك ماسترز.

وبحسب القنوات التلفزيونية، في الوقت الحالي، يحصل كل من الجمهوريين والديمقراطيين على 49 مقعدا في مجلس الشيوخ (السينات).

وبهذا الفوز قرب كيلي حزبه الديمقراطي من السيطرة على مجلس الشيوخ في العامين المقبلين، إذ يجب على الديمقراطيين الفوز في الانتخابات في نيفادا أو جورجيا.

المصدر: نوفوستي