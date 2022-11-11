الخزانة الأمريكية: يمكن للهند شراء النفط الروسي فوق السعر المحدّد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن واشنطن لا تعارض قيام الهند بشراء النفط الروسي بأعلى من سقف السعر المحدّد.

واعتبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن هذا ممكن شريطة عدم استخدام خدمات الشركات الغربية لهذا الغرض.

إقرأ المزيد

وقالت يلين: "فليشتروا النفط بأي ثمن في حال كانوا لا يستخدمون الخدمات الغربية وفي حال وجدوا بديلا عن تلك الخدمات، يمكن للحكومة الهندية والشركات الخاصة القيام بذلك".

ونقلت "رويترز" عن المسؤولة الأمريكية أن تلك الخدمات تشمل التأمين والنقل والخدمات المالية.

كما توقعت يلين أنه في حال رفض أوروبا شراء النفط الروسي، "فإنه لن يكون من السهل العثور على بديل عنها كمشتر".

المصدر: نوفوستي