صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف بأن مفهوم السيادة الإقليمية لم يختف، وسيعود كل شيء إلى الوطن.

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جاء ذلك في منشور له بقناته الرسمية على تطبيق "تلغرام"، حيث كتب مدفيديف: "إن مفهوم السيادة الإقليمية في روسيا لم يختف، وسيعود كل شيء إلى الوطن، إلى روسيا. الذعر لدى جميع المهتمين أمر مفهوم تماما، لكن لا داعي للهستيريا والقلق. لا تمنحوا مبررا للأعداء القريبين والبعيدين للسرور والبهجة، وذكّروهم بعظمة ولا حدود العالم الروسي".

وتابع مدفيديف أنه جرى اليوم في كورغان فحص الإنتاج الجديد من المعدات العسكرية الروسية في مصنع كورغان لبناء الآلات، حيث تم الاستماع إلى تقارير من إدارات تسليم طلبات وزارة الدفاع والإدارات الفدرالية بشأن توفير إمدادات القوات المسلحة بأحدث الأسلحة.

المصدر: نوفوستي