 
مباشر

مدفيديف: مفهوم السيادة الإقليمية في روسيا لم يختف

أخبار العالم

مدفيديف: مفهوم السيادة الإقليمية في روسيا لم يختف
Legion-Media Nikolay Vinokurov
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u5ok

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف بأن مفهوم السيادة الإقليمية لم يختف، وسيعود كل شيء إلى الوطن.

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية: قواتنا أحبطت عدة محاولات هجومية أوكرانية على أكثر من محور وقضت على نحو 300 مسلح
الدفاع الروسية: قواتنا أحبطت عدة محاولات هجومية أوكرانية على أكثر من محور وقضت على نحو 300 مسلح

جاء ذلك في منشور له بقناته الرسمية على تطبيق "تلغرام"، حيث كتب مدفيديف: "إن مفهوم السيادة الإقليمية في روسيا لم يختف، وسيعود كل شيء إلى الوطن، إلى روسيا. الذعر لدى جميع المهتمين أمر مفهوم تماما، لكن لا داعي للهستيريا والقلق. لا تمنحوا مبررا للأعداء القريبين والبعيدين للسرور والبهجة، وذكّروهم بعظمة ولا حدود العالم الروسي".

وتابع مدفيديف أنه جرى اليوم في كورغان فحص الإنتاج الجديد من المعدات العسكرية الروسية في مصنع كورغان لبناء الآلات، حيث تم الاستماع إلى تقارير من إدارات تسليم طلبات وزارة الدفاع والإدارات الفدرالية بشأن توفير إمدادات القوات المسلحة بأحدث الأسلحة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا