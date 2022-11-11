الدفاع الروسية: قواتنا أحبطت عدة محاولات هجومية أوكرانية على أكثر من محور وقضت على نحو 300 مسلح

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه تم إحباط عدة محاولات هجومية أوكرانية في عدة اتجاهات وقضت على نحو 300 مسلح، كما تم إسقاط مروحية وسبع مسيرات أوكرانية.

وجاء في البيان اليومي لوزراة الدفاع لسير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:

في اتجاه خيرسون اليوم في الخامسة صباحا بتوقيت موسكو، تم الانتهاء من نقل جميع القوات الروسية وجميع المعدات إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

تمت مساعدة جميع المدنيين الذين يرغبون في مغادرة الجزء الواقع على الضفة اليمنى من منطقة خيرسون في عملية الإخلاء.

خلال عمليات إخلاء المدنيين ليلا حاولت القوات الأوكرانية استهداف المعابر التي تقل المدنيين ونقل القوات إلى الضفة اليسرى لنهر الدنيبر، بصواريخ هيمارس الأمريكية.