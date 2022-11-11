بوتين يؤكد لرئيس إفريقيا الوسطى استعداد روسيا لتوفير المنتجات الزراعية والأسمدة إلى إفريقيا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمر بوتين، خلال اتصال هاتفي لنظيره رئيس إفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا، اليوم الجمعة، استعداد روسيا لتوفير المنتجات الزراعية والأسمدة إلى إفريقيا.

وقال الكرملين في بيان إن الرئيسين اتفقا خلال المحادثة الهاتفية على مواصلة التعاون "من أجل تعزيز الاستقلال والأمن والاستقرار".

بدوره أكد رئيس إفريقيا الوسطى عزمه المشاركة في القمة الروسية - الإفريقية الثانية، المقرر عقدها في صيف عام 2023 في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

وكانت موسكو قد صرحت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة وأوروبا تعاقب دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بمنع وصول المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق إن روسيا تعد أحد أبرز المصدرين الرئيسيين للأسمدة في العالم، والتي بدونها تتعرض لخطر المجاعة ليس الدول المستهلكة للغذاء فحسب، بل والدول المنتجة له أيضا.

وقالت الخارجية الروسية إن الشركات الروسية لا تزال لا تستطيع ليس فقط القيام بتزويد السوق العالمية بالأسمدة، ولكن أيضا بنقل حوالي 300 ألف طن من الأسمدة إلى البلدان الفقيرة مجانا بسبب القيود الغربية.

المصدر: وكالات