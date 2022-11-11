فولودين يسخر من فوز "الأرواح الميتة" في انتخابات الكونغرس الأمريكي

سخر رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، من "الأرواح الميتة" التي فازت مؤخرا في الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي.

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وفي تعليقه على الأنباء حول فوز الديمقراطي، توني ديلوكا، والديمقراطية باربرا كوبر، اللذين توفيا في أكتوبر الماضي، في الانتخابات النصفية للكونغرس، كتب فولودين في صفحته على "تلغرام"، اليوم الجمعة: "يدل هذان المثالان على أن المعايير التي تروج لها الولايات المتحدة لا قيمة لها، والنظام السياسي الأمريكي ميت حرفيا".

وذكر أن واشنطن التي تعلن نفسها نموذجا للديمقراطية، تحب أن تنتقد النظام الانتخابي الروسي.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، سابقا، بفوز الديمقراطي السابق عن ولاية بنسلفانيا، أنتوني ديلوكا، الذي توفي في 9 أكتوبر الماضي عن 85 عاما، والنائبة الديمقراطية من ولاية تينيسي، باربرا كوبر، التي توفيت في 25 أكتوبر الماضي عن 93 عاما، في الانتخابات النصفية إلى مجلس النواب الأمريكي والتي جرت في الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي.

المصدر: تلغرام